Draga holandesa chega a Itajaí para avançar dragagem no porto
26/11/2024 - 08h21 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h21 )

A chegada de uma draga holandesa marca o início de uma nova fase nas obras de dragagem do Porto de Itajaí, um passo importante para ampliar a capacidade e eficiência do terminal. A repórter Juliana Senne está no local e traz as informações ao vivo sobre o impacto dessa operação para o desenvolvimento econômico e logístico da região.

