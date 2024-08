Dr. Bactéria: Aprenda como evitar mofo e odores em roupas e calçados Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 01/08/2024 - 13h18 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h36 ) ‌



A baixa temperatura faz muita gente entrar em crise com o guarda-roupa. Os dias frios pedem agasalhos e cobertas que passam meses esquecidos no fundo do armário e junto com eles vêm o cheiro de guardado e até o mofo. Mas é possível evitar ou pelo menos amenizar tudo isso. Basta saber limpar o guarda-roupa e tomar alguns cuidados na hora de armazenar as diferentes peças. Veja!

