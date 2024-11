Down Fashion Day: desfile de moda inclusiva acontece no próximo domingo Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 14/11/2024 - 15h17 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h24 ) twitter

O Down Fashion Day, um desfile de moda inclusiva que celebra a diversidade e promove a inclusão, acontece no próximo domingo em Joinville. A ação é organizada pelo Universo Down e contará com a participação de modelos com síndrome de Down, demonstrando que a moda é para todos. Francine Carolina Hister e Jessica Lima, representantes do Universo Down, fazem o convite ao público para participar e prestigiar esse evento especial, que busca quebrar barreiras e ressaltar a importância da inclusão na sociedade. O evento promete um momento inspirador e cheio de estilo para toda a família.

