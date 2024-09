Doutor Visita: Ciclista compartilha rotina e segredos para uma vida saudável aos 91 anos Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 03/09/2024 - 13h33 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h17 ) ‌



O médico de família Antonio Sproesser foi atrás de um exemplo de vitalidade na terceira idade e conheceu um homem com 91 anos. Apesar de viver com a esposa, gosta de fazer tudo sozinho e não abre mão de pedalar todos os dias. Um vigor surpreendente que cativou as redes sociais e virou uma prova inspiradora de que os exercícios e a alimentação saudável são essenciais na arte de envelhecer. Acompanhe!

