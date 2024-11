Donos de imobiliária são acusados de aplicar golpes em várias famílias em São Paulo Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 01/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h21 ) twitter

Um casal apontado como donos de uma imobiliária é suspeito de ter aplicado golpes em mais de 40 famílias em São Paulo. O prejuízo causado seria de 324 mil euros. Os imóveis eram anunciados a preços baixos, como se fossem sobras de leilões. Na hora de assinar o contrato, os clientes eram obrigados a depositar 30% do valor total da compra, para que então um banco entrasse em contato com a finalização do negócio. A imobiliária, que pertence ao casal, Tatiana e Adriano Paz de Oliveira, informou que houve erro de alguns consultores e que entrou em contato com os clientes para proceder à regularização da dívida, mas alguns compradores disseram que foram abandonados.

