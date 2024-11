Donos de bares na praia do Forno, em Arraial do Cabo, têm 48 horas para desocuparem faixa de areia Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/11/2024 - 11h37 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h22 ) twitter

Próximo da chegada do verão, donos de bares da praia do Forno, em Arraial do Cabo, têm 48 horas pra remover as estruturas da faixa de areia. Segundo Ministério Público Federal, o motivo é que as estruturas estariam gerando impacto ao meio ambiente.

