Dono de loja de armas é preso suspeito de mentir sobre roubo
20/08/2024 - 18h06



O dono de uma loja de armas foi preso hoje (19) por suspeita de comunicar um falso crime, no Distrito Federal. Em junho,100 armas da loja dele haviam sido roubadas. Durante a investigação do roubo das armas, a polícia descobriu que o local vendia ilegalmente armamento e munição, e que o dono teria se aproveitado da situação para sumir com parte do arsenal. Inicialmente, o empresário tinha relatado à polícia que 100 armas de fogo haviam sido roubadas. Mas, segundo a polícia, ele tentou manipular as investigações, inflando o número das armas levadas pelos criminosos. Quatro suspeitos foram presos e a polícia não divulgou quantas armas foram, de fato, levadas da loja.

