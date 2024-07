Dono de bar é morto ao defender funcionária de assédio

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

O dono de um bar de rock na zona sul de São Paulo, Carlos dos Santos, foi morto ao tentar defender uma funcionária que estava sendo assediada por um cliente. O agressor reagiu atacando a vítima com um canivete no pescoço. Apesar do socorro, o homem morreu no local. O suspeito foi contido pelos clientes e preso.

