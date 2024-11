Donald Trump propõe adoção de política protecionista Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/11/2024 - 00h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após vencer a democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump terá seu segundo mandato como líder do país. A agenda do republicano prometeu colocar em prática o tarifaço de importados e o aumento de subsídios. Para saber melhor como irá funcionar na prática essas propostas vamos falar com o professor de economia do Ibmec, Mauro Rochelin.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.