Donald Trump inicia mandato com 47% de aprovação, diz Reuters/Ipsos

Uma pesquisa do instituto Reuters/Ipsos mostrou que Donald Trump começa o mandato com 47%. De acordo com a pesquisa, realizada no começo desta semana, a popularidade do republicano é maior do que durante a maior parte do primeiro mandato, entre 2017 e 2021. Apesar dos bons números, o estudo também mostra que alguns americanos já mostraram descontentamento com uma das primeiras medidas de Trump. Cerca de 58% dos entrevistados disseram que o presidente não deveria perdoar os condenados por crimes durante o ataque ao Capitólio, em janeiro de 2021. A pesquisa ainda aponta que 29% aprovam a forma como o republicano lida com a politização do sistema judicial e 46% aprovam as medidas adotadas por Trump em relação à imigração. Para falar sobre o assunto, conversamos com o Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional pela USP.

