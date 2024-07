Donald Trump e Kamala Harris estão empatados em pesquisa Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/07/2024 - 00h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A disputa para saber quem será o próximo presidente dos Estados Unidos está acirrada, em uma pesquisa divulgada hoje (25) pelo jornal "New York Times", em parceria com o "Siena College", mostrou que o republicano Donald Trump está empatado dentro da margem de erro com a vice-presidente democrata, Kamala Harris.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.