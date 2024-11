Dona Laurinha recebe uma surpresa emocionante antes de realizar seu sonho no palco Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 25/11/2024 - 13h02 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona Laurinha, a vovó bailarina de 77 anos, compartilha momentos especiais com sua filha e sua família no Hora do Faro. Após ouvir palavras emocionantes de sua filha Jéssica, Dona Laurinha descobre que terá sua primeira oportunidade como bailarina profissional no programa, com direito ao seu primeiro cachê. Prepare-se para se emocionar com essa história de superação e amor!

Inscreva-se no canal Hora do Faro: http://r7.com/cMXe

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/HoraDoFaro/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/horadofaro/

Twitter: https://twitter.com/horadofaro

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hora-do-faro

#AFazenda16 #UltimaChance #GizellyBicalho

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.