Dona de creche em Osasco (SP) é flagrada agredindo criança de 2 anos com tapas

A dona de uma creche em Osasco, na grande São Paulo, foi flagrada agredindo uma criança na hora do recreio. A mulher obriga o menino, de apenas 2 anos de idade, a tomar o lanche, mas diante da recusa, o esgana e o atinge com tapas no rosto. Outros vídeos mostram a mulher sendo agressiva e ameaçando os pequenos. Revoltados, os país procuraram a polícia. Entenda o que aconteceu.

‌



