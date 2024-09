Dona de clínica é denunciada por homicídio após morte em procedimento com peeling de fenol Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/08/2024 - 12h18 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h21 ) ‌



O Ministério Público de São Paulo denunciou a esteticista Natália Becker por homicídio doloso com dolo eventual. A denúncia ocorreu após a morte do empresário Henrique da Silva, de 27 anos, durante um procedimento estético chamado peeling de fenol na clínica da profissional. A defesa da esteticista nega as acusações e afirma que ela tinha amparo jurídico para realizar os procedimentos. A Anvisa proibiu a utilização e comercialização do fenol no Brasil devido aos riscos associados ao produto.

