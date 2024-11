'Domingo Record': Veja a mudança radical no visual do casal forrozeiro Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 29/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h24 ) twitter

O 'Domingo Record' lançou um desafio para Francisco e Ticiany: eles teriam que ir para São Paulo passar por uma transformação radical no visual, mas teriam que ficar cinco dias afastados e só se poderiam ver após as mudanças. O casal forrozeiro passou por procedimentos estéticos de botox e preenchimento, foram ao dentista tratar do sorriso e, por fim, foram ao salão de beleza. Veja como foi o reencontro dos dois no 'Centro de Tradições Nordestinas'.

#recordeuropa #domingorecord #mudancaradical

