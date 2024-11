'Domingo Record': Saiba onde anda Iris Alves, companheira de Maísa Silva, no programa 'Raul Gil' Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 28/10/2024 - 11h30 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A repórter Lorena Coutinho conversou com Iris Alves que, ao lado de Maísa Silva, enlouquecia o apresentador Raul Gil a dançar, a contar piadas e a divertir toda a gente no começo dos anos 2000, na tela da RECORD. Após brilharem juntas nos palcos, elas seguiram caminhos diferentes na carreira. Duas décadas depois, Íris vai contar o que faz atualmente, como está, se sente falta das câmaras e como ficou a sua amizade com a ex-colega de palco que ficou famosa.

#recordeuropa #domingorecord #raulgil

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.