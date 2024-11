'Domingo Record': Rachel Sheherazade e Juju Salimeni são tratadoras de animais por um dia Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 14/10/2024 - 08h25 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h48 ) twitter

A apresentadora do 'Domingo Record', Rachel Sheherazade e a influenciadora Juju Salimeni, vivem na pele as dores e as maravilhas de serem tratadoras de animais de um dos maiores parques do Brasil, o 'Animália Park'. Nesta aventura, elas têm de encarar algumas missões, como a preparação de alimentos, como gelados de frutas e até insetos, dar banho a animais como os rinocerontes e escovar os dentes de um hipopótamo. Veja!

