Domingo Record: Rachel Sheherazade comanda programa com muito jornalismo ao vivo Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/08/2024 - 18h11 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vem aí na Record um programa para toda a família! Você vai ver o que bombou na internet, reportagens, entrevistas e bastidores da vida dos famosos. Tudo isso com muito jornalismo ao vivo. Neste domingo (18), a partir do 12h30, não perca a estreia do Domingo Record. Quem comanda o programa é a Rachel Sheherazade, que já entrou no tom clima do programa.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.