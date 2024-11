'Domingo Record': Matheus Ceará encontra ‘mini Cristiano Araújo’ que faz sucesso como compositor Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 30/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h21 ) twitter

Quem marcou presença no ‘Talk Rua’ foi Hugo Henrique, que ficou conhecido como ‘mini Cristiano Araújo’. Hoje, aos 20 anos, o jovem artista é uma das promessas da música sertaneja. "A Marília Mendonça foi a primeira artista que me deu chance. Ela gravou uma música minha chamada ‘Perto de Você’, que escrevi com dez anos de idade", afirmou o cantor e compositor, que convidou o público para escutar o seu novo hit, ‘Dia 1’, com a participação de Murilo Huff.

