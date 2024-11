'Domingo Record': Exclusivo com Terry Crews, de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 18/11/2024 - 09h25 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h23 ) twitter

O 'Domingo Record' entrevistou, com exclusividade, o ator Terry Crews, famoso no Brasil por ser o ‘pai do Chris’, personagem icónico da série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’. Numa entrevista ao repórter Fábio Borges, ele fala sobre a longevidade do seu casamento de 35 anos com Rebecca Crews e do talento de Tyler James Willians, que interpretou ‘o seu filho’ Chris na série exibida pela RECORD nas manhãs de domingo. E ainda fez uma revelação surpreendente: "Na verdade, eu não sou careca. Eu raspo o cabelo todo dia. Faço isso porque é mais fácil".

#recordeuropa #domingorecord #terrycrews

