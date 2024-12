'Domingo Record': Conheça a confeiteira que viralizou ao fazer entregas de maneira diferente Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 02/12/2024 - 09h25 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h42 ) twitter

Conheça a história de Nilmara Almeida, a confeiteira de Queimadas-BA que viralizou nas redes sociais por um motivo peculiar. A entrega dos bolos é feita de moto, mas as encomendas vão dentro de uma bacia, que é equilibrada na cabeça durante o trajeto. A dona conta com a ajuda da filha Naila Almeida para gravar os vídeos. A jovem sonha em ser apresentadora e vendedora de bolos quando crescer. No final da reportagem, o 'Domingo Record' preparou uma grande surpresa para Nilmara. Veja agora!

