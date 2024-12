'Domingo Record': Conheça a caravana de luxo em que vive uma família circense Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 02/12/2024 - 11h30 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h42 ) twitter

A apresentadora do programa, Rachel Sheherazade, viajou com Alessandra Scatena até ao Recife para enfrentarem juntas um desafio circense. Mas antes elas conheceram o luxuoso trailer da família Stevanovich, dona do Circo Americano, uma casa móvel de 48 m² equipada com duas suites, sala, cozinha americana e muita tecnologia. Assista!

