Domingo no parque: um dia de conexão com a natureza no Pau Furado | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No último domingo, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) promoveu o evento "Um Dia no Parque" no Parque Estadual do Pau Furado, localizado entre Uberlândia e Araguari. A iniciativa, que faz parte da campanha do IEF para incentivar a visitação e preservação das unidades de conservação do estado, ofereceu aos visitantes diversas atividades ao ar livre, em contato com a rica natureza do Cerrado.

O Parque Estadual do Pau Furado, com seus 2.200 hectares de área protegida, abriga uma rica biodiversidade, incluindo dezenas de espécies ameaçadas de extinção. Durante o "Um Dia no Parque", os visitantes puderam explorar trilhas que levam a cachoeiras, pedalar em meio à natureza e participar de feiras de produtos naturais e orgânicos.

As atividades no Pau Furado proporcionaram um dia de lazer e aprendizado para os participantes, que puderam se conectar com a natureza e conhecer a importância da preservação do Cerrado. A iniciativa do IEF é fundamental para conscientizar a população sobre a necessidade de protegermos nossos recursos naturais e promovermos um desenvolvimento sustentável.

A campanha "Um Dia no Parque" se estende por todo o estado de Minas Gerais, com 95 unidades de conservação administradas pelo IEF programando atividades ao ar livre para os visitantes. As opções incluem trilhas para cachoeiras, passeios de bicicleta, piqueniques, observação de aves e feiras de produtos naturais e orgânicos.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ilZ28wVIZf4

👉 https://www.youtube.com/watch?v=-vIoGqSQnGI

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Gz5CC4iU0WY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #paufurado #natureza

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.