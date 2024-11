'Domingo Espetacular': Veja a entrevista na íntegra de Luan Santana sobre carreira e paternidade Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 27/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h25 ) twitter

O cantor Luan Santana conversa com Carolina Ferraz e fala com exclusividade para o 'Domingo Espetacular' sobre os próximos passos de sua carreira internacional e do concerto que vai marcar a reabertura do Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Ele também revela como estão os preparativos e a ansiedade para receber Serena, filha do sertanejo com Jade Magalhães. Além disso, Luan conta que vai desacelerar a carreira com a chegada da primogénita e cortar pela metade o número de concertos em 2025. Carol faz uma surpresa para o cantor e entrega um presente repleto de significado para a bebé que está a bordo. Acompanhe a entrevista na íntegra!

#recordeuropa #domingoespetacular #luansantana

