Domingo Espetacular exibe imagens inéditas da tragédia do atirador de Novo Hamburgo (RS)

O Domingo Espetacular foi até Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para entender o caso que chocou o país, esta semana. Uma tragédia familiar que terminou com cinco mortes e oito pessoas feridas. Um homem de 45 anos - que sofria de esquizofrenia e tinha legalmente quatro armas dentro de casa - atirou contra familiares e policiais.

