'Domingo em Forma': Reinaldo Gottino joga ténis de praia com o influenciador Guipa

Quando aceitou participar do quadro ‘Domingo em Forma’, Reinaldo Gottino pesava 126 kg. Após dois meses desde o início do processo, ele já perdeu mais de 10 kg. Para alcançar a sua meta de perder 20 kg em três meses, desta vez o apresentador do 'Balanço Geral SP' encarou um treino de ténis de praia ao lado do influenciador Guipa (que na adolescência sofreu com a obesidade) e conheceu o 'acqua float', uma nova modalidade em que as aulas são realizadas sobre uma prancha que flutua na piscina.

