Domicílio Judicial Eletrônico é o novo sistema obrigatório para MEIs

Todas as empresas do país, inclusive os microempreendedores individuais, precisam se cadastrar no Domicílio Judicial Eletrônico. É uma ferramenta on-line de graça do Conselho Nacional de Justiça, que permite que os empresários acompanhem possíveis citações, intimações e outras comunicações de processos judiciais sem precisar acessar o sistema de cada tribunal. Para falar sobre esse novo sistema, conversamos com o professor de Economia do Ibmec Brasília, Renan Silva.

