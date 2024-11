Dólar dispara e bolsas americanas operam em alta após vitória de Trump Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/11/2024 - 15h45 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O candidato republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos com 277 delegados até agora. Como já era esperado, o resultado foi definido pelos sete estados-chave. A vitória de Trump provocou um aumento expressivo nos juros futuros americanos. Como consequência o dólar também disparou diante de outras moedas no mundo inteiro. Já aqui no Brasil o Ibovespa começou as negociações em queda nesta quarta-feira e os investidores aguardam a decisão da política monetária no país. Para repercutir esse cenário do mercado financeiro, conversamos com o doutor em Economia e Relações Internacionais, Igor Lucena.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.