Dois homens são presos suspeitos de fazer parte de quadrilha de roubo de carros na zona leste de SP

Dois homens foram detidos sob suspeita de integrarem uma quadrilha de roubo de carros na zona leste de São Paulo. Eles haviam participado de uma tentativa de assalto no Jardim Anália Franco. As vítimas disseram que seis indivíduos chegaram em três motos, apontaram uma arma e pediram o celular. A polícia realizou rondas na região e dois suspeitos foram capturados. As investigações seguem para encontrar outros membros do grupo.

