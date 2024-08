Dois funcionários de usina morrem em incêndio no interior de SP Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h03 ) ‌



Dois funcionários de uma usina morreram quando tentavam apagar um incêndio na cidade de Urupês, no interior de São Paulo. O governo paulista criou um gabinete de crise para lidar com as queimadas. Ao todo, 30 cidades estão em situação de alerta máximo.

