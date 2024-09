Dois detidos e 19 armas apreendidas: possível ligação com assalto a clube de tiro em Itaiópolis Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 02/09/2024 - 14h45 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h50 ) ‌



A Polícia Militar realizou uma grande operação resultando na prisão de dois homens e na apreensão de 19 armas de fogo. A principal suspeita é de que essas armas estejam ligadas ao assalto ocorrido no Clube de Tiro em Itaiópolis, no Planalto Norte, no mês de julho. Leonardo Carriel traz todos os detalhes desta operação e as possíveis conexões com o crime. A investigação continua para determinar a origem e o destino dos armamentos apreendidos.

