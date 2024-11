Dois acidentes com saída de pisca são registrados na BR-280 em poucas horas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 29/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h42 ) twitter

Dois acidentes com saída de pisca foram registrados na BR-280, ambos com poucas horas de diferença entre eles. As ocorrências, que ocorreram em pontos diferentes da rodovia, mobilizaram equipes de resgate e geraram transtornos no tráfego. A situação foi monitorada pelas autoridades locais, e os detalhes sobre o que causou os acidentes estão sendo investigados. Leonardo Carriel traz mais informações sobre esses incidentes na reportagem.

