Doentes que precisam de remédios caros e que não estão no rol da Anvisa recorrem à Justiça

O Fala Brasil mostra o drama de pacientes de doenças raras que precisam de medicamentos caros e que não estão no rol da Anvisa. É o caso de Juliana, que foi diagnosticada com um câncer raro e agressivo nas glândulas adrenais, e da família do menino Richard, de apenas 5 anos. Nesses casos, a saída tem sido a judicialização.

‌



