Doença do silicone: mulheres enfrentam problemas após colocar prótese Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 22/08/2024 - 13h03 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de cirurgias plásticas. O implante de próteses mamárias de silicone é o segundo procedimento estético mais realizado no país. Em 2022, mais de 227 mil mulheres realizaram esse tipo de cirurgia. A influenciadora digital Laís Freitas passou por um processo para colocar as próteses após amamentar sua primeira filha. No entanto, ela começou a apresentar sintomas como fadiga extrema e dores pelo corpo. Após exames médicos, foi diagnosticada com contratura capsular. A cirurgia para retirada das próteses ocorreu há menos de um mês e Laís relatou uma melhora significativa em seu estado geral desde então. Especialistas alertam que os sintomas associados aos implantes podem incluir dores musculares e articulares, cansaço excessivo entre outros. Embora o termo "doença do silicone" não seja reconhecido oficialmente pela medicina, recomenda-se que pacientes busquem ajuda médica ao apresentarem esses sinais.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.