Dodô não convocaria Neymar para a Seleção neste momento: ‘Ele não é imprescindível agora’ Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 17/02/2025 - 00h47 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A bancada do Esporte Record discutiu se é a hora do técnico Dorival Júnior convocar Neymar para os jogos do Brasil contra Argentina e Colômbia. Na contramão de seus colegas, Dodô foi taxativo e disse não apoiar a ida do craque para a Seleção. ‘Ele ainda precisa de dois ou três meses bem jogados no Santos. O Neymar é imprescindível para a Seleção, mas não agora. Eu falo da questão física e atlética dele. Ele ficou duas temporadas sem jogar. A gente precisa que ele ganhe força, qualidade de jogo, estrutura física para depois colocá-lo na Seleção. Na minha opinião, não é o momento. Eu não o convocaria agora’, disse o comentarista.

Inscreva-se no canal R7: http://r7.com/sa1d

Facebook: https://pt-br.facebook.com/R7Esportes/

Instagram: https://www.instagram.com/R7Esportes/

‌



Twitter: https://twitter.com/r7esportes

Site oficial: https://esportes.r7.com/

‌



#R7Esportes #EsporteRecord #Neymar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.