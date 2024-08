Documentário traz informações inéditas sobre tortura e morte no Hospital Colônia de Barbacena (MG) Aclr|Do canal RECORD no YouTube 09/08/2024 - 19h52 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h27 ) ‌



Documentário especial, que vai ao ar nesta segunda (12), na RECORD, traz informações inéditas sobre um dos capítulos mais perturbadores da história do Brasil: as internações no Hospital Colônia de Barbacena (MG). Ao longo de quase cem anos, o sanatório misturou pacientes com transtornos mentais comprovados com quem não tinha qualquer distúrbio. Estima-se que 60 mil brasileiros tenham sido mortos no lugar que foi comparado aos campos de concentração nazistas.

