Documentação: quais as exigências nas viagens com crianças?

Os dias de folga com crianças exigem mais planejamento e cuidado na escolha do destino. Além do que levar na viagem, alguns lugares pedem documentação específica para crianças. A advogada Larissa Delarissa, especialista em Direito de Família, fala mais sobre o assunto.

