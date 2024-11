Do toque ao exame: evento do Shopping Mueller sobre o câncer de mama reúne mulheres e especialistas Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 17/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h01 ) twitter

Na manhã de hoje, o Shopping Mueller promoveu um tradicional café da manhã com o tema "Do Toque ao Exame", voltado para pacientes oncológicas e suas convidadas. O evento contou com a participação de um especialista que abordou questões de saúde e duas mulheres que compartilharam suas inspiradoras histórias de superação. Nossa equipe esteve presente para acompanhar de perto essa ação emocionante que une solidariedade e informação. Confira os detalhes e veja como momentos como este podem fazer a diferença na vida de tantas mulheres.

