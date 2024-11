Do samba ao reconhecimento: A jornada de Zeca Pagodinho no Brasil Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 15/11/2024 - 17h12 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No quadro "Bons Tempos de Hoje", Jhonny Camargo nos traz um relato emocionante sobre a carreira e legado de Zeca Pagodinho, um dos maiores nomes do samba no Brasil. Conhecido por suas músicas que encantam gerações, Zeca construiu uma trajetória de sucesso e é reconhecido por sua contribuição à música brasileira. Assista a matéria completa e conheça mais sobre a história desse ícone do samba que continua fazendo história até hoje!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.