DNA, HORA DA VERDADE: CLEOMAR VAI ESCLARECER DÚVIDAS SOBRE PATERNIDADE

Aclr |Do canal Record Goiás no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Matéria exibida no dia 26/06/2024

AGORA NÓS VAMOS CONHECER A HISTÓRIA DO CLEOMAR. O HOMEM DE 40 ANOS SEMPRE TEVE A VIDA DIFÍCIL. SEM A PRESENÇA DO PAI E QUASE NADA DE INFORMAÇÕES SOBRE A MÃE ELE CRESCEU NA CASA DE PARENTES. MAS SEMPRE TEVE O DESEJO DE SABER MAIS SOBRE A ORIGEM DELE. PARTE DESSE MISTÉRIO VAI SER REVELADO HOJE DEPOIS DO RESULTADO DO EXAME DE DNA.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.