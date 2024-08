DNA, A HORA DA VERDADE: RAQUEL QUER SABER QUEM É SEU PAI Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 08/08/2024 - 13h15 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h40 ) ‌



Matéria exibida no dia 07/08/2024

AGORA NO QUADRO DNA, HORA DA VERDADE, VOCÊ VAI CONHECER A HISTÓRIA DA RAQUEL. ELA FOI CRIADA PELO PADRASTO QUE JÁ É FALECIDO, MAS SUA MÃE SEMPRE TEVE DÚVIDA DE QUEM PODERIA SER O PAI. A MÃE DE RAQUEL CONTOU PARA A FILHA QUE DURANTE O TEMPO EM QUE ESTEVE SEPARADA DO MARIDO... SE RELACIONOU COM DOIS HOMENS DIFERENTES. UM DELES, O NEWTON E OUTRO DIVINO, COM QUEM TEVE UM RÁPIDO RELACIONAMENTO. AGORA, RAQUEL QUER CONFIRMAR QUEM É O SEU PAI.





