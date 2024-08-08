Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Aclr
Publicidade

DNA, A HORA DA VERDADE: RAQUEL QUER SABER QUEM É SEU PAI

Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube


Matéria exibida no dia 07/08/2024

AGORA NO QUADRO DNA, HORA DA VERDADE, VOCÊ VAI CONHECER A HISTÓRIA DA RAQUEL. ELA FOI CRIADA PELO PADRASTO QUE JÁ É FALECIDO, MAS SUA MÃE SEMPRE TEVE DÚVIDA DE QUEM PODERIA SER O PAI. A MÃE DE RAQUEL CONTOU PARA A FILHA QUE DURANTE O TEMPO EM QUE ESTEVE SEPARADA DO MARIDO... SE RELACIONOU COM DOIS HOMENS DIFERENTES. UM DELES, O NEWTON E OUTRO DIVINO, COM QUEM TEVE UM RÁPIDO RELACIONAMENTO. AGORA, RAQUEL QUER CONFIRMAR QUEM É O SEU PAI.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

Publicidade

#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

  • RecordTVGoias
  • Record
  • TV
  • Goias
  • BalancoGeralManhaGO
  • GoiasnoArGO
  • BalancoGeralGO
  • CidadeAlertaGO
  • GoiasRecord

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.