DNA, A HORA DA VERDADE: RAQUEL QUER SABER QUEM É SEU PAI
Matéria exibida no dia 07/08/2024
AGORA NO QUADRO DNA, HORA DA VERDADE, VOCÊ VAI CONHECER A HISTÓRIA DA RAQUEL. ELA FOI CRIADA PELO PADRASTO QUE JÁ É FALECIDO, MAS SUA MÃE SEMPRE TEVE DÚVIDA DE QUEM PODERIA SER O PAI. A MÃE DE RAQUEL CONTOU PARA A FILHA QUE DURANTE O TEMPO EM QUE ESTEVE SEPARADA DO MARIDO... SE RELACIONOU COM DOIS HOMENS DIFERENTES. UM DELES, O NEWTON E OUTRO DIVINO, COM QUEM TEVE UM RÁPIDO RELACIONAMENTO. AGORA, RAQUEL QUER CONFIRMAR QUEM É O SEU PAI.
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