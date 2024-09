Dmae alerta: Uberlândia enfrenta grave crise hídrica e pede colaboração da população Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/09/2024 - 10h16 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) de Uberlândia emitiu um novo alerta sobre o consumo excessivo de água na cidade, que continua em níveis alarmantes, ultrapassando os 300 litros por pessoa no último sábado (7).

Esse número é quase três vezes maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere uma média de 110 litros diários por indivíduo. O Dmae reforça a importância do uso consciente de água tratada, especialmente em um cenário de seca que já dura mais de 170 dias e de uma forte onda de calor na região.

Para enfrentar o desafio, o Dmae tem adotado manobras hídricas para manter os níveis dos reservatórios estáveis e garantir o abastecimento à população. Segundo o órgão, as melhorias e expansões realizadas no sistema de distribuição de água pela Prefeitura de Uberlândia têm sido fundamentais para atender à crescente demanda. No entanto, a colaboração da população é essencial para evitar o desperdício de um recurso tão precioso e limitado.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=FxS1BBC-mrQ

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=jFDY56IviBI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=IE1x1FyFIFI

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia #estiagem

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.