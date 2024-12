DJ acusado de tentar arrancar útero da namorada com a mão fica calado durante primeira audiência Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 03/12/2024 - 15h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h48 ) twitter

A primeira audiência de instrução do caso do homem acusado de tentar arrancar o útero da ex-namorada, de 22 anos, com a mão, foi realizada nesta segunda-feira (03). O crime aconteceu no bairro Jardim Felicidade, região norte de Belo Horizonte, no dia 30 de julho.

Na audiência, a vítima foi a primeira a ser ouvida e contou detalhes de como foi agredida. Ela disse que ela e o DJ Kassio Fernando dos Santos Ragazzi, de 36 anos, conviviam desde pequenos e que, quando adultos, namoraram por 2 anos. Ela lembrou que, após o término, ele ligava e mandava mensagens dizendo que não estava mais em outro relacionamento, com a mãe do filho dele. Disse ainda que, no dia anterior ao crime, o homem havia invadido sua casa.

No dia das agressões, Kassio entrou na casa dela novamente à noite e a atacou. A vítima reforçou que ficou um mês sem andar direito e que teve que fazer cirurgia de reconstrução dos órgãos reprodutores. O réu, seguindo orientações do defensor público, usou o direito de permanecer em silêncio.

