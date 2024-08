Divórcio grisalho: dados apontam que mais de 25% dos divorciados têm mais de 50 anos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 21/08/2024 - 15h33 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h17 ) ‌



Os divórcios estão se tornando mais comuns em todas as faixas etárias, e um fenômeno em particular tem ganhado destaque: o "divórcio grisalho". De acordo com o último levantamento do IBGE, mais de 25% dos divórcios são de pessoas com mais de 50 anos. Esse fenômeno, que representa o término de relacionamentos após anos de união, especialmente entre pessoas mais velhas, é conhecido como divórcio grisalho. Entenda essa tendência crescente e o que está por trás dessa nova realidade.

