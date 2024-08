Dívida de R$ 70 milhões pode impactar dragagem no Porto de Itajaí Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/08/2024 - 21h13 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h38 ) ‌



A dívida de quase R$ 70 milhões com a empresa holandesa responsável pela dragagem do canal de acesso ao Porto de Itajaí pode acarretar transtornos nas operações portuárias. Apesar do valor significativo em aberto, a administração do porto assegura que não há risco imediato de suspensão dos trabalhos no terminal. O repórter Pedro Mariano traz detalhes sobre a situação atual e as medidas que estão sendo tomadas para resolver o impasse financeiro. Confira.

