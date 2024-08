Dívida de R$ 11 bilhões: lideranças catarinenses articulam mudanças em projeto de lei Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 14/08/2024 - 20h24 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Santa Catarina enfrenta uma dívida de R$ 11 bilhões com a União, e lideranças políticas do estado estão se mobilizando para articular emendas ao Projeto de Lei da repactuação das dívidas dos estados. Com a apresentação das emendas, os senadores catarinenses buscam garantir condições mais favoráveis para o pagamento e aliviar o impacto financeiro sobre o estado. Acompanhe mais informações com Danila Bernardes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.