Diversificação das culturas com pesquisa da Embrapa

Uma pesquisa da Embrapa indicou que diversificar culturas na sucessão entre milho e soja pode aumentar o lucro do produtor em até 11%. Nos experimentos foram identificados três modelos de produção mais lucrativos que incluem a rotação de culturas com a braquiária, a aveia preta e o trigo no sistema produtivo. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

