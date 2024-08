Diversas cidades de Rondônia sofrem por conta da fumaça produzida pelas queimadas ilegais Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/08/2024 - 18h34 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h57 ) ‌



Há pelo menos duas semanas, queimadas ilegais têm levado sofrimento aos moradores de Rondônia, na região norte do país. Nesta quarta (14), a capital do estado, Porto Velho, amanheceu encoberta por fumaça. A cidade está com a pior qualidade de ar do país. Outras cidades também foram afetadas pela fumaça e a situação nas comunidades ribeirinhas é crítica.

