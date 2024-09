Distrito Federal registra 7% de umidade relativa do ar Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/09/2024 - 18h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Distrito Federal não registra chuvas há 133 dias, ou seja, mais de quatro meses. isso traz várias consequências. Entre elas, a baixa umidade do ar. Ontem, a Capital Federal registrou 7% de umidade relativa do ar. A medição foi feita na Estação Meteorológica do Gama e representa a umidade mais baixa já registrada na história da Capital Federal. A Organização Mundial da Saúde considera que o nível ideal para uma boa saúde humana é de 60%.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.