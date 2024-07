Aclr |Do canal Record RS no YouTube

A CEASA - a Central de Abastecimento do Estado - voltou a operar na sede no bairro Anchieta, na zona norte da capital. A estrutura foi alagada no começo de maio, o que prejudicou a distribuição de alimentos.

